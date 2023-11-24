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Hac için kesin kayıtların son gün

Hac için kesin kayıtların son gün
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini açıklarken, işlemlerin e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabileceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

 

Etiketler 2024 yılı haccı 2024 yılı hac kayıtları hac kayıtları ibadet diyanet
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