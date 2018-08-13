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  3. 13 Ağustos 2018 15:57

Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Hacettepe Üniversitesi'ne yönelik FETÖ soruşturmasına kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında 13.08.2018 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, 9 kişi gözaltına alınmış, ulaşılamayan 6 kişi hakkında Ankara TEM Şube Müdürlüğünce Ankara ve iki ilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

İHA

hacettepe üniversitesi
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