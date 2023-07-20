Hainlere ağır darbe: 1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada icra edilen operasyonlarla, 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 2 gün önce MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

'PENÇE-KİLİT'TE 573 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son 1 haftada icra edilen operasyonlarla, 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır. Yine, Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda 18 Temmuz 2023'e kadar 573 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1291 silah ve 556 bin 498 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 103 mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha edilmiş, 597 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 189 ŞAHIS YAKALANDI'

Yasa dışı geçişlere yönelik sınır güvenliği konusunda da çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 7 kilogram uyuşturucu ve 361 adet muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, 1051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'79 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini söyleyen Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son 1 haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 27'si son 1 haftada olmak üzere 631 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yıl dönümünü de kutlayarak, bu vesileyle Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız 2 devletin tek çözüm olduğunu vurguladı.

'TAHIL GİRİŞİMİNİN DEVAMI İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR'

17 Temmuz'da Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile 'Tahıl Girişimi Anlaşması'nı durdurduğunu hatırlatan Aktürk, "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Aktürk, bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 lira olduğunu ve 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını da bildirdi.

'RUS PERSONEL MERKEZDEN AYRILDI'

Öte yandan bakanlık kaynakları; Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki birliklerini takviye etiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği iddiasına yönelik; konunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar böyle bir tespit bulunmadığını aktardı. Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine ise kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın 4'lü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız. Rus personel merkezden ayrıldı" cevabını verdi. (DHA)

DHA