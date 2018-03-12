Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!

Adana’da özel bir doğum hastanesinde çalışan biri hemşire diğeri ise sekreter iki kadın, hamile kaldıklarını öğrendikleri gün işten çıkartıldı.

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Özel bir kadın doğum hastanesinde çalışan hemşire Raziye Sevgili (23) ve Gencay Deveci (33) hamile olduklarını öğrendi. Bu durumu iş yerine de bilgi olarak veren kadınlardan önce Deveci'ye SGK'dan işten çıkartıldığına dair mesaj geldi. Hemen işverenin yanına gitti kendisine mesaj geldiğini, doğru olup olmadığını sorunca işten çıkartıldığını anladı. Sevgili ise işveren tarafından çağrılarak işine son verildiği, çalışamayacakları bilgisi verildi. İki kadın da en mutlu günlerinde şok yaşadı.

"HAMİLE OLDUĞUM MUTLULUĞUNU EŞİMLE BİRLİKTE YAŞAYAMADIK"

Sevgili, gebeliğini tespit ettiği gün hiçbir gerekçe sunulmadan işine son verildiğini belirterek, "Gerekçe olarak gebeliğimi gösterdiler. Herhangi bir tutanağım ve yüz kızartıcı bir suçum yoktu. Kadın, doğum ve çocuk üzerine kurulmuş özel bir hastaneydi ben orada ameliyathanede cerrahi hemşireydim. Hastanenin ortaklarından bir doktor beyle görüştüm ve bana direk gebelikten dolayı çıkarıldığımı söylediler. Yaklaşık 5.5 aylık sigortalı çalışıyordum" dedi.

"Hamile olduğumu öğrendiğim gün eşimle bu mutluluğu yaşayamadık çünkü 1 saat sonra işten çıkartıldığım haberini aldım. Biz hala olayın şokundayız ve sıkıntılarını da yaşıyoruz. Bizim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Ben bu saatten sonra bir iş bulamayacağım çünkü gebe olarak iş başvurusu yaptığımda hiçbir yer kabul etmeyecektir bu anlamda mağduruz. Tüm yasal süreci başlatmayı düşünüyoruz ve bu olayın takipçisi olacağız."

"AÇIKLAMA OLARAK 'KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ' DEDİLER"

Deveci ise işten çıkartıldığını SGK'dan gelen bir SMS ile öğrendiğini anlatarak, "Bana açıklama olarak 'küçülmeye gidiyoruz' dediler. Ama ben de kendilerine geçen hafta gebe olduğumu söylemiştim. Geçen hafta test yaptım ve keseyi gördükten sonra iş yerine söyledim zaten sonrasında işime son verildi. Ben hastanenin acil bölümünde sekreter olarak görev yapıyordum. Bu 2. çocuğum ama 9 sene sonra olan bir çocuktu. İş yerine hamile olduğumu söylediğimde, 'sen bana büyük bir darbe attın madem çalışmayı düşünüyordun neden gebe kalıyorsun' denildi" diye konuştu.

Şikayetçi olacağını söyleyen Deveci, "SGK'dan bana mesaj geldi ve '4A kapsamındaki iş hakkınız feshedilmiştir' yazıyordu. En mutlu günümde işten çıkartıldım söylenecek bir şey yok psikolojim bozuldu. Kendimde değilim sancım da başladı. Ben bebeğimi kaybedersem Allah korusun bunun ardı arkası gelmeyecek. Şikayetçi olacağım elimden geleni yapacağım ve şöyle de bir durum var. Ben Ağustos ayının 28'inde işe girdim sigortamı Eylül 21'de yaptılar. Yani 1 ayımı da orada yediler" dedi.

Hastane yönetimi de işten çıkartılan iki kadının küçülmeye gidildiği için işlerine son verildiğini bildirdi.