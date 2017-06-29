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  3. 29 Haziran 2017 13:30

Hatay'da Bylock operasyonu ! Çok sayıda gözaltı var

Hatay'da Bylock kullandığı tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Bylock operasyonu ! Çok sayıda gözaltı var
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Hatay’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen, polis, asker, katip, büyükşehir belediyesi personellerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen polis, asker, katip, büyükşehir belediyesi personellerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

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