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Hatay'da deprem sonrası ortaya çıkan görüntü: Bina yan yattı!

Hatay'da deprem sonrası ortaya çıkan görüntü: Bina yan yattı!
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Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bir binanın yan yattığı görüldü.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir bina, bu akşam Hatay merkezli peş peşe meydana gelen depremlerle birlikte büyük bir gürültüyle yan yattı. O sırada oradan geçen vatandaşlar ve araçlar olmaması sayesinde facia ucuz atlatıldı. Bir vatandaş, "Tam arabamı çalıştıracaktım, o sırada deprem oldu. Neredeyse araba devriliyordu. Bina yan devrildi, ortalık toz duman oldu" dedi.

Etiketler bina yan deprem hatay
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