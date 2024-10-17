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Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Türkiye dün gece itibariyle bir anda buz gibi bir havaya "merhaba" dedi. Hava sıcaklığının hızla düştüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

Ağrı’da günlerdir etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu kentte bugün öğleden sonra Eleşkirt ilçelerinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

Türkiye dün gece itibariyle bir anda buz gibi bir havaya "merhaba" dedi. Hava sıcaklığının hızla düştüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

Dolu yağışı sırasında Eleşkirt ilçesine bağlı Toprakkale (Kelê) köyünde seyir halinde olan bir kişi, yadadığı olumsuzluk nedeniyle aracını durdurmak zorunda kaldı.

Türkiye dün gece itibariyle bir anda buz gibi bir havaya "merhaba" dedi. Hava sıcaklığının hızla düştüğü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı köylerine ceviz büyüklüğüne dolu yağdı.

Aracından inen vatandaş, eline topladığı ceviz büyüklüğündeki dolunun fotoğrafını çekip paylaştı.

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DHA

Etiketler ceviz büyüklüğünde dolu dolu yağışı eleşkirt Ağrı
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