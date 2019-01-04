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  3. 04 Ocak 2019 12:21

Hayvanlara yemek götürüyordu... Uludağ'da kahreden ölüm !

Uludağ’da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden 61 yaşındaki Cevat İşçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayvanlara yemek götürüyordu... Uludağ'da kahreden ölüm !
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Alınan bilgiye göre, olay 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi’nde meydana geldi. Merkez Yıldırım ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ’a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı. Ancak kalp krizi geçiren İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa tutkunu hayırsever İşçi’nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.

Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi’nin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi.

Cevat İşçi Yediselviler’de kılınan cenaze namazının ardından Hamitler’de toprağa verildi.

İHA

bursa , uludağ
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