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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Mehmet Şimşek'in oturduğu evle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Bakanlık, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Bakan Şimşek'in oturduğu evle ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili 'bir iddiaya göre' diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 2007 yılında siyasete girmek için, üst düzey yöneticiyken, yurt dışından kesin dönüş yapmış, yurt dışında elde ettiği birikimlerle halen oturmakta olduğu konutunu 2007 yılında satın almıştır. Sayın Bakanımız kabinede olmadığı dönemde, 2020 yılında, konutunun zemin katı, aşırı nem aldığı için, zorunlu su izolasyonu tadilatı, yapıyı inşa eden firma tarafından yaptırılmıştır. İzolasyon tadilatı iddiada bahsi geçen firma tarafına yaptırılmamıştır. Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz" denildi.

Etiketler bakanlık iddia CHP
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