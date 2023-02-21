  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. HDP İstanbul il binasını birbirine katan bir kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul il binasını birbirine katan bir kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul il binasını birbirine katan bir kişi gözaltına alındı
Güncelleme:

Beyoğlu'nda bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı'nda eşyaları yere atarak bağıran kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre,  HDP İstanbul İl Başkanlığı'na giren bir kişi bağırarak içerideki eşyalara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler etrafa zarar veren M.B.'yi gözaltına aldı. M.B'nin yapılan incelemede terör kaydının olmadığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret", "Cinsel taciz-tehdit-hakaret", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet", "Cinsel saldırı", "Mala zarar verme-ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" gibi konularda suç kayıtları olduğu tespit edildi. M.B.'nin ayrıca İstanbul Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaydı bulunduğu belirlendi.

DHA

Etiketler hdp istanbul beyoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
DASK'a yapılan hasar ihbarı sayısı 221 bini geçti
Hatay'da hastaneler tahliye edildi
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul iddiası: ''Şiddeti 9 olacak!''
Yıkılan binadan geriye sadece o kalmıştı; ''ev sahipleri'' terk edemedi
Hatay'daki 2 büyük depremde can kaybı arttı
7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı
MHP'li vekilin depremden kaçış anı kamerada! Arkasına bile bakmadı
AFAD'ın ''denize sıfır'' çadırkenti tepki çekti
Deprem bölgesinde 15 noktada petrol aranacak
Fay hattı üzerindeki köy depremde yok oldu!