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HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili dikkat çeken yorum

HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili dikkat çeken yorum
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Şanlıurfa'da Yeşil Sol Parti'nin mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili yorumda bulundu.

Şanlıurfa'da Yeşil Sol Parti tarafından miting düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitinge gelenler, polis noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayısta herkesin sandığa gidip oy kullanmasını istedi.

"İKTİDARIN ORGANİZE BİR SALDIRISIDIR"
Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulunan Sancar, "Dün Erzurum'da olanları gördünüz. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırı bir provokasyondur. Bu iktidarın organize bir saldırısıdır." dedi.

 "BU HALK PROVOKASYONA PRİM VERMEZ"
Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün Tarsus'ta seçim aracımıza saldırı yapıldı. Bu toplumda tedirginlik yaratıp, insanlar seçim mitinglerini yapmasınlar, mücadeleden vazgeçsinler, sandığa gitmesinler istiyorlar. Ama bu halk asla provokasyonlara prim vermez, tezgahları boşa çıkaracak. Bu yol demokrasinin yoludur. Kararlılıkla yürüyeceğiz bütün tezgahları ve provokasyonları boşa çıkaracağız."

Etiketler yorum taş imamoğlu
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