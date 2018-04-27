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  3. 27 Nisan 2018 22:18

Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...

Kapıthane'de helikopter destekli uyuşturucu uygulamasında her yer didik didik edildi.

Helikopterli operasyon ! Didik didik aradılar...
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Kağıthane’de helikopter destekli narkotik uygulamasında kıraathaneler, iş yerleri ve parklar didik didik arandı. Ayrıca şüpheli görünen kişi ve araçlar da arandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimler akşam saatlerinde, Kağıthane Sokullu Caddesinde uygulama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Helikopter ve çok sayıda sivil polis katıldı. Konvoy halinde caddeye gelen ekipler caddeyi her taraftan kapatarak arama yaptı.

HER YER ARANDI

Sokullu Caddesinde kuş uçurtmayan ekipler kıraathaneler, işyerleri, kafeler ve parkları didik didik aradı. Kıraathanelerde bulunanların üzeri tek tek arandı. İşyerlerine de giren ekipler didik didik arama yaptı. Hassas burunlu K9 köpeği de aramalara katıldı. Seyyar satıcıların tezgahları da didik didik arandı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

İHA

uyuşturucu , helikopter , narkotik
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