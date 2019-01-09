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  2. Güncel
  3. 09 Ocak 2019 23:29

Herkesi ilgilendiriyor ! Emniyet uyardı: ''155'i arayın''

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, açıklama yaparak "nitelikli dolandırıcılık" konusunda uyarı yaptı.

Herkesi ilgilendiriyor ! Emniyet uyardı: ''155'i arayın''
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Giresun İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak ‘nitelikli dolandırıcılık’ uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” denildi.

İHA

tanker bank , dolandırıcı
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