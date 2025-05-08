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Hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu resti çekti

Hesabına erişim engeli getirilen İmamoğlu resti çekti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. İmamoğlu, ''Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu mesajında, "Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum.

Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var #İmamoğluHerYerde" ifadelerini kullandı.

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Etiketler ekrem imamoğlu erişim engeli
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