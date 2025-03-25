İBB soruşturmasında 3 inşaat şirketine el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.