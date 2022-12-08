İbrahim Murat Gündüz’den yakın dostu, yol ve dava arkadaşı Öztürk Keskin’e tam destek

İYİ Parti İzmir’de ilçe kongreleri tamamlanırken, gözler de İl Başkanlığı Kongresine çevrilmiş durumda.

Halen İYİ Parti İzmir İl Başkanı olan Hüsmen Kırkpınar önümüzdeki dönem için İzmir İl Başkanlığına aday olmayacağını ve Milletvekili aday adayı olduğunu açıklamıştı. İşte bu açıklamanın ardından hareketlenen siyasi kulisler sonrasında İl Başkanlığına 3 isim aday oldu.

Bu isimlerden en önemlisi işadamı İbrahim Murat Gündüz’ün yakın dostu deneyimli siyasetçi, hayırseverliği ile tanınan iş insanı Öztürk Keskin.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan kongrede il başkan adaylığı yarışının Öztürk Keskin ve Emre Eryıldıran arasında geçmesi beklenirken İyi Parti İl başkan adayı olan Öztürk Keskin’e ise Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi Adana’dan ise cevap ve destek gecikmedi

Yüreğini sermaye eden dostların dayanışması.

Yanındayız Öztürk Başkan!

Dostlukları çok eskiye dayanan Öztürk Keskin’in yakın dostu Adana’nın tanınmış iş insanı İbrahim Murat Gündüz tüm seçim sürecinde maddi, manevi kayıtsız şartsız Öztürk Keskin’in yanında olacağını belirtti.

22 Ocak Pazar günü yapılması beklenen İl Kongresi’nde ülkücü camianın yakından tanıdığı İYİ Parti Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Öztürk Keskin’i desteklediğini söyleyen İbrahim Murat Gündüz , diğer adaylar İyi Parti Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yar veTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Danışmanlığı görevini yürüten Mustafa Emre Eryıldıran’ın adaylıkları için İzmir’i İzmirli’yi en iyi bilen yakın dostum Öztürk Keskin’dir kendisi 30 yıldır siyaset ve iş dünyasının içerisindedir diğer adaylar Öztürk Keskin kadar İzmir’de tanınmamaktadır. Öztürk Keskin İzmir için büyük bir şanstır, kendisini tanıyanlar Öztürk Keskin’in ne kadar mütevazi, yardımsever, hayırsever ve dürüst bir insan olduğunu bilirler, İzmir’i ve İzmir’liyi seven ve düşünen herkes Öztürk Keskin’i desteklemelidir dedi.

İzmir ’de yıllardır aktif siyaset yapan, hayırsever vatansever iş insanı, İYİ Parti Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Öztürk Keskin; “Adaletse herkese adalet, eşitlikse herkese eşitlik” sözleri ile il başkanlığına talip olduğunu dile getirdikten sonra Adana’lı iş insanı yakın dostu dava ve yol arkadaşı İbrahim Murat Gündüz’e teşekkür ettiğini belirtip “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ülkemiz için verdiği emekleri hep birlikte görmekteyiz. İzmirli evlatları olarak gösterdiği istikamette bayrağı daha yükseklere taşımaya ilçe başkanlarımızla talibiz. Bizler de bu konuda elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha yaşanılabilir bir Türkiye için hepimize düşen sorumluluklar var. Yolsuzluk yapanların karşılarında dimdik durmamız gerekiyor. Küçük hesaplar peşinde koşanlar İzmir’den ülkenin kaderi için boyunlarını uzatanları elbette anlayamazlar. Partimizin oyunu İzmir’de daha yükseklere çıkarmak, ilçe başkanlarıyla uyum içinde çalışmak, parti üyelerimize gereken değeri vermek ve önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti farkını göstermek amacıyla bu yola çalışma arkadaşlarımızla çıkıyoruz dedikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden 'İYİ'liği birlikte büyütüyoruz paylaşımında bulundu.