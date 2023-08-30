İmamoğlu 30 Ağustos kutlamaları'nda konuştu: Bu ülkenin gençleri tarih yazacak tarih

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, aynı zamanda cesaretle önüne bakan güçlü bir milletiz. Hele hele bu ülkenin gençleri tarih yazacak tarih" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Yenikapı'da düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında konuşma yaptı.

İstanbulluların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan "Bugün ülkemizin kaderini ve dünya tarihini değiştiren bir zaferin yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en pay sahibi olduğu bu zafere ne dedi, Anadolu Zaferi adını verdi. 30 Ağustos yolun sonu değil başlangıcıydı. Başlangıçlar önemli. Atatürk, 'Bu zafer bize bir imkan veriyor. Bu imkanı memleketimizin, milletimizin aydın, mutlu ve rahata erişmiş geleceği için kullanacağız' demiştir. Bu imkanı Cumhuriyet'i kurmak için kurmak için kullandık" dedi.

"30 Ağustos 1922'den bugüne hiçbir güç, milletimizin egemenliğine dayalı tam bağımsız bir ülke olmamızı engelleyemedi, engelleyemeyecek. Hepiniz eşitsiniz, hepiniz özgürsünüz, hepiniz bu milletin asil evlatlarısınız, bunu unutmayın" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgili gençler, içinizde hiçbir umutsuzluk taşımayın. Asla karamsar olamayacağız, yılgınlık size yakışır mı? Kendinize güvenmekten, gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Başka türlüsü kendinize, geçmişimize ihanet olur. Hepimize bu güveni veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum."

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyetimizin bir asırlık ömründen ders çıkaran, ders alan ama aynı zamanda cesaretle önüne bakan güçlü bir milletiz. Hele hele bu ülkenin gençleri tarih yazacaklar tarih. En çok siz gençlere güveniyoruz. Bu şehrin ve bu ülkenin teminatı siz gençlersiniz" diye konuştu.

İmamoğlu, "Sevgili gençler, bugün 30 Ağustos'ta buradayız, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun da 100'üncü yılı orada da buluşacağız, 29 Ekim'de de buluşacağız. Hep birlikte coşkuyla Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Nice yüz yıllara hep birlikte koşacağız. 86 milyonun kardeşliğiyle koşacağız. Yolumuz açık olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.