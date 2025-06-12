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İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Duruşmaya katılmayacak

İmamoğlu'ndan son dakika kararına rest: Duruşmaya katılmayacak
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının bugün görülecek olan ve son anda yeri değiştirilen "bilirkişi davası" duruşmasına katılmayacağı öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 2 buçuk aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılacak.

Ekrem İmamoğlu ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmama kararı aldı.

Yapılan açıklamada soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın bugünkü ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın bugünkü ilk duruşması *hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için* İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya *KATILMAYACAKTIR."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında şunları söyledi:


“Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir.”

 

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Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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