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Instagram, Diyanet'e sansür: 2 paylaşım kaldırdı

Instagram, Diyanet'e sansür: 2 paylaşım kaldırdı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımı Instagram tarafından silindi.

Instagram'ın Türkiye’de erişimin tekrar açılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımının silindiğini açıkladı.

Orhan, "Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin’deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. Instagram'da siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir" dedi.

 

Etiketler ali erbaş diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı instagram gönderi sansür
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