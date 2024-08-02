İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama

İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele” ile ilgili attığı adımların anayasaya uygun olmadığına karar veren ve haberleşme hürriyetine müdahale olduğunu söyleyen Ana Yasa Mahkemesi'nin internet sitesine erişilemiyordu. AYM'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Anayasa Mahkemesi, BTK’nin kararının ardından geçmişte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgili verdiği daha önce verdiği bir kararı paylaştı.

Mahkemenin "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali" başlığıyla, "norm denetimi basın duyurusu" olarak yaptığı açıklamada, konuyla ilgili verilmiş karar ve gerekçesine yer verildi.

Mahkemenin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan duyuru daha sonra AYM'nin sosyal medya platformundan kaldırıldı.

AYM'nin internet sitesine erişilemedi

AYM'nin sosyal medya hesabından önce paylaşılıp sonra kaldırılan bu gönderinin ardından Türkiye’de erişime kapatılmasının ardından AYM’nin internet sitesine de ulaşılamıyordu.

AYM'den açıklama geldi

Konuyla ilgili AYM'den yapılan açıklamada "Kamuoyuna Duyuru, 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır. Bilgilerinize duyurulur" dendi.

Dava Konusu Kurallar

Dava konusu kurallarda; Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamanın ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunmanın İletişim Başkanlığı (Başkanlık) bünyesinde ihdas edilen Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri arasında olduğu düzenlenmiştir.

Başvuru Gerekçesi

Dava dilekçesinde özetle; kurallarla Başkanlığa verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) ile düzenlenemeyeceği, kurallarda öngörülen görevler kapsamında alınacak tedbirlerin genel çerçevesinin ilke ve esaslarının belirlenmediği belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa’nın 104. maddesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin CBK’larla düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

Dava konusu kurallarla, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen algı operasyonu faaliyetleri neticesinde oluşan krizin stratejik iletişimle yönetilmesine ilişkin tedbirler alınması ve her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır. Kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile 28. maddesinde yer alan basın hürriyetine müdahale teşkil edeceği açıktır. Bu bağlamda kuralların, kapsamları itibarıyla Anayasa’nın İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan kişi hakları ve ödevleri ile ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür. Sonuç olarak kuralların CBK ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar vermiştir."

İşte AYM'nin resmi sosyal medya hesabından kaldırılan paylaşım:

İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi

Türkiye'de sosyal medya denince ilk akla gelen platformlardan biri olan Instagram'a bugün sabah saatleri itibariyle erişim sağlanamadı.

Kullanıcılar Instagram'da bir teknik sorun olduğunu düşünürken gerçek bambaşka çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan resmi açıklamada Instagram'a erişim engeli getirildiği duyuruldu.

BTK'nın sitesinde yapılan açıklamada, "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" denildi.

Türkiye'den kullanıcılar instagram'a erişemezken Meta'nın diğer sosyal medya platformu Facebook'a erişim sağlanabiliyor.

Instagram Fahrettin Altun'u engellemişti

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

BTK erişim engeli getirdi

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ne olmuştu ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'Filistin direniş hareketi Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Heniye, düşmanlarının asla anlayamayacağı bir tevazuyla şehadete yürüdü. Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçen şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İslam aleminin ve Filistin’in başı sağolsun. İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor. İsmail Haniye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir.

Netanyahu hükümeti ateşkes ya da barış niyeti olmadığını defalarca göstermiştir. Bu hükümet sadece Filistin toprakları üzerindeki hırsızlık ve işgalini genişletmekle ilgilenmektedir ve bu yolda insan hayatını hiçe saymaktadır.Milyonlarca Gazzeliyi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail, kalıcı bir çözüm arayışında olan siyasi liderleri hedef almaktadır. İsrail'in insan hayatını hiçe sayması tesadüfi değildir; bilakis Filistin'deki soykırım politikalarının bir tezahürüdür.

Netanyahu hükümeti sadece bölgesel savaşı kışkırtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi vatandaşlarının güvenliğini de tehlikeye atıyor. Bu hükümete destek verenler insanlıklarından utanmalıdır. Müzakere ve barışçıl çözümden bahsettiklerinde onları ciddiye almayacağımızı anlamalıdırlar.

İsrail ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davası tarihten silinmeyecektir. İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum.

Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir.'