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İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı
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İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 80.75'e geriledi.

Kış aylarında yağışlarla orantılı olarak yükselişe geçen baraj doluluk oranları sıcak günlere geri dönmemizle beraber düşüşe geçti. 

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapmış paylaşmış olduğu verilere göre İstanbul'da Mart ayında yüzde 82'ye vuran baraj doluluk oranın Nisan ayında yüzde 80 oranına geriledi. 

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 44,02, Terkos'ta yüzde 85,82, Sazlıdere'de yüzde 60,02, Alibey'de yüzde 65,24, Büyükçekmece'de yüzde 75,84, Ömerli'de yüzde 92,07, Darlık'ta yüzde 85,66, Elmalı'da yüzde 88,29, Pabuçdere'de yüzde 70,53 ve Kazandere'de yüzde 71,62 olarak kaydedildi.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 80.75'e geriledi.

 

 

 

Etiketler iski baraj doluluk oranları istanbul
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