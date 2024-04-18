İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

Kış aylarında yağışlarla orantılı olarak yükselişe geçen baraj doluluk oranları sıcak günlere geri dönmemizle beraber düşüşe geçti.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapmış paylaşmış olduğu verilere göre İstanbul'da Mart ayında yüzde 82'ye vuran baraj doluluk oranın Nisan ayında yüzde 80 oranına geriledi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 44,02, Terkos'ta yüzde 85,82, Sazlıdere'de yüzde 60,02, Alibey'de yüzde 65,24, Büyükçekmece'de yüzde 75,84, Ömerli'de yüzde 92,07, Darlık'ta yüzde 85,66, Elmalı'da yüzde 88,29, Pabuçdere'de yüzde 70,53 ve Kazandere'de yüzde 71,62 olarak kaydedildi.

17 Nisan 2024 tarihinde İstanbul'a verilen #su miktarı: 3 milyon 90 bin metreküp



Regülatörler: 1 milyon 463 bin metreküp

Barajlar: 1 milyon 627 bin metreküp



Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 80,75

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