İsmailağa Cemaati 23 Haziran'da oyunun rengini açıkladı

İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti ve Mehmet Talu imzalı açıklamaya göre, 23 Haziran’da AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım’a destek verilme kararı alındı.

Cemaatin açıklamasındaki bazı ifadeler dikkat çekti:

“Ak Parti ve MHP’ye ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri oy verme konusunda yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: ‘Ders olsun, şefkat tokadı olsun diye, bu sefer oy vermeyeceğiz’ diyorlar” denilen açıklamada, “Cumhur ittifakı ve İBB başkan adayı Binali Yıldırım tamamen artıdır. Hiç eksisi yoktur demiyoruz."

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