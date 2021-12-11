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Israrlı taciz ve takip ayrı suç olacak

Israrlı taciz ve takip ayrı suç olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçeleri görüşüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, gelecek dönem, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atılacağını söyledi.

Taciz suçlarına ilişkin düzenlemeler de olacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu’nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır. Mağdur Hizmetleri birimlerimizin ve adli görüşme odalarının sayısını artıracağız. Hiçbir şiddet mağduru kadın, hiçbir örselenen çocuk, hiçbir engelli vatandaşımız hak arayışında adliyede yalnız kalmayacak. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlanma koşullarını kolaylaştıracağız. "

Etiketler Abdulhamit Gül adalet bakanı yasa ceza ısrarlı takip taciz
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