İstanbul ve İzmir'i fırtına vurdu ! Denizle kara birleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini dün bildirmişti. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gece boyunca fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu.

İzmir’de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken, şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.





İSTANBUL'DA RÜZGARIN HIZI 93.6 KİLOMETREYE ULAŞTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden sabaha kadar şiddetli rüzgar etkili oldu. Denizde dev dalgalar oluştu. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Hava ve deniz seferlerinde aksamalar yaşandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar gece saatlerinde 93.6 kilometreye kadar ulaştı. Lodosun en kuvvetli olduğu yer 93.6 kilometre ile Beykoz oldu. Rüzgar hızı Kartal'da 92.2 , Beylikdüzü'nde ise 89.3 ölçüldü.

FIRTINA HAVA TRAFİĞİNİ DE ETKİLEDİ

İstanbul'da fırtına deniz seferlerini etkilerken hava trafiğinde de kısa süreli gecikmelere neden oluyor. Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaklar rüzgarın şiddeti ve yön değiştirmesine müteakip pistlerinde değişmesiyle havada tur atmak zorunda kaldı. Dünden beri Atatürk Havalimanı’nda inişler Ataköy- Florya yönünde gerçekleşirken rüzgarın yön değiştirmesiyle bu sabah Florya-Sefaköy istikametinde yapılmaya başlandı.Rüzgarın yön değiştirmesiyle pist değişikliği yapılması uçakların havada tur atmasına neden oldu. Türk Hava Yolları'nın Tahran-İstanbul seferini yapan TK 873 sefer sayılı Airbus A 321 tipi uçakta pas geçmek zorunda kaldı.Pas geçme nedenini kuleye soran pilot kuleden de iniş verildiği bilgisini alırken iniş yapan bir uçağın pilotuda rüzgardan dolayı yüksekte kaldığını kuleye bildirdi.

METEOROLOJİ'DEN YENİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da, hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur, zamanla karla karışık yağmur ile kar yağışlı geçecek. Rüzgarın güney, öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Muğla'nın güney, Antalya'nın doğu ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış, denizlerde ise fırtına bekleniyor.

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