İstanbul'a 3,7 milyon ağaç ve bitki takviyesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında, özel sektörde Cumhuriyet tarihinin en büyük çaplı ağaçlandırmasını yürüten ICA, viyadük altlarını yeşillendirmeye devam ediyor. Kuzey Çevre Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Viyadük 23’ün ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında 6.000 fidan daha doğa ile buluşacak.

İçtaş Astaldi konsorsiyumu ICA, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu projesi kapsamında gerçekleştirdiği özel sektörde Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma çalışmasına hızla devam ediyor. 3,5 yıl içinde 3 milyon 710 bin adet ağaç ve bitkiyi doğaya kazandıran ICA, viyadük altlarını yeşillendirme hedefi doğrultusunda Kuzey Çevre Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Viyadük 23’ün altında öğrencilerin de katılımı ile dikim töreni gerçekleştirdi.

4 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen, ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe’nin ev sahipliği yaptığı ağaçlandırma etkinliğine; İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Ortaokulu öğrencileri ile ICA çalışanları katıldı.

ICA, ağaçlandırma yatırımları tamamlandığında, İstanbul ve çevresi ile birlikte Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında yapılan çalışmalarla, 5 milyon 100 bin ağaç ve bitkiyi doğaya kazandırmayı hedefliyor.

Ağaçlandırma töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, “Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları başladığında ICA ile bir protokol yaparak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhının ağaçlandırılmasını taahhüt altına aldık. ICA bu kapsamda yapmış olduğu çalışmalarla şimdiye kadar 3 milyon 710 bin adet ağaç ve bitkiye hayat verdi. Bu proje tamamlandığında ICA tarafından toplam 5 milyon 100 bin adet ağaç ve bitkinin toprakla buluşması sağlanacak. Böylece Kuzey Çevre Otoyolu daha yeşil, viyadükler yeşilin her tonunu içerisinde barındıran rengarenk bir görüntü alacak” dedi.

“Viyadük altları öğrencilerin elleri ile diktikleri fidanlarla yeşilleniyor”

Etkinlikte bir konuşma yapan ICA Genel Müdürü Atilla Gökçe, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, tüm ağaçlandırma çalışmalarımıza ek olarak, viyadük altlarını yeşillendirmek için ilk adımı atmış ve öğrencilerimizle bir dikim töreni gerçekleştirmiştik. Bugün yine, öğrencilerimizle birlikte, Kuzey Çevre Otoyolu Riva mevkiinde yer alan Viyadük 23’ün altını fidanlarla donatacağız. Kuzey Çevre Otoyolu güzergahındaki viyadük altları öğrencilerimizin elleri ile diktiği fidanlarla yeşillenecek. Törenimizin ardından da sürdüreceğimiz dikimler sonunda 6.000 fidan burada hayat bulacak.”

ICA olarak ağaçlandırma çalışmalarını 2013 yılından bu yana büyük bir özen ve sistemli bir planlama ile sürdürdüklerini belirten Gökçe, “Orman Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Kasım ayından bu yana 604.000 ağaç diktik. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma sonunda toprakla buluşacak 6.000 fidan ile 2013 yılından bu yana doğaya kazandırdığımız ağaç ve bitki sayısı 3 milyon 710 bin olacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz denetiminde akasyadan ıhlamura, kızılçamdan sedire birçok ağaç çeşidini barındıran ağaçlandırma yatırımlarımız tamamlandığında, 5 milyon 100 bin ağaç ve bitkiyi İstanbulumuzun güzel doğasına kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor

Atilla Gökçe sözlerini şöyle sürdürdü; “Gerek yapımının her aşamasında gerekse işletme döneminde sistemli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ve tüm maliyetlerini şirket olarak karşıladığımız peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının sürekliliğini korumak için bakım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Sürdürülebilir, yaşanabilir bir gelecek için ICA olarak, ağaçlandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Ağaçlandırma etkinliğine katılan Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Ortaokulu öğrencileri ile birlikte ağaç dikimi yapılırken, ICA yöneticileri de öğrencilere, ağaçlandırma ve yeşil çevre için bilgiler verdiler.