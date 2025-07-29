Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, bonservisinin tamamını aldığı Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, 26 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes'in transferi için Rusya ekibi Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

BONSERVİSİN TAMAMI 10 MİLYON EURO'YA ALINDI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkını 10 milyon Euro karşılığında Benfica'dan alındığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; “Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır.” maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

DHA