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İstanbul'da 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul'da 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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İstanbul Bahçelievler'de 12 daireden oluşan 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan gelen sesler nedeniyle ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, çökme riski nedeniyle binayı boşalttı.

KOLONLAR PATLADI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın kolonlarında meydana gelen patlama ise iş yeri çalışanı tarafından görüntülendi. 

Etiketler 6 kat 6 katlı bina istanbul deprem .çökme
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