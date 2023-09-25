İstanbul’da barajların doluluk oranları açıklandı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 23,35’e kadar geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayında yüzde 48,58’e kadar ulaşan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 23,35 olarak hesaplandı.

Şu anki veriler, kent ortalamasında son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük seviye. Bu oran, aynı zamanda son bir yıldaki en düşük ay sonu oranı.

Barajlardaki doluluk oranıysa son iki haftadır aralıksız düşüyor. 12 Eylül’de doluluk oranı yüzde 26,81’di.