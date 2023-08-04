İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 38.828 lira oldu

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73.24 arttı. Megakent'te dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9.75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 40.69 oranında arttı.

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 73.24 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.448 lira arttı.