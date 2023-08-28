İstanbul'da eğlence mekanının çıkışında kavga: Dubalar havada uçuştu
İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Şoke eden olay, dün gece saatlerine Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanları ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı.
DUBALAR HAVADA UÇUŞTU
Taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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