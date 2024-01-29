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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
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İstanbul'da sulu kar yağışı aralıklarla devam ederken İstanbul Boğazı'nda oluşan gökkuşağı objektiflere böyle yansıdı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı ilçelerde ise dolu yağışı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşadı. 

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÖKKUŞAĞI

İstanbul'da aralıklarla sulu kar yağışı devam ederken, güneş yüzünü gösterdi. İstanbul Boğazı'nda oluşan gökkuşağı ise objektiflere yansıdı. Gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. 

İstanbul'da sulu kar yağışı aralıklarla devam ederken İstanbul Boğazı'nda oluşan gökkuşağı objektiflere böyle yansıdı...

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

 

 

 

Haber3.com

Etiketler istanbul gökkuşağı boğaz kar yağışı
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