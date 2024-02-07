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İstanbul’da takside ''taciz'' suçlaması: ''Beni elledin'' dedi, ücret ödemeden gitti

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İstanbul Şişli'den taksiye binen bir kadın 1000 liralık ücreti ödemek istemedi ve taksiciyi tacizle suçladı.

Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile şoför arasında "taciz' tartışması çıktı. Olayı kayda alan taksi sürücüsü, "beni elledin" diyen kadının para ödememek için kendisine iftira attığını ve araç içerinde de kamera olduğunu söyleyerek polis çağırmasını istedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.


İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli'ye gitmek istedi. Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat D., kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.


Araçtan inen kadın, "beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine D. de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki gösterdi. Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Etiketler taksici müşteri kavga ücret
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