İstanbul'da taksiler sağlık çalışanlarına ücretsiz!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İETO) Başkanı Eyüp Aksu, "Gecesini gündüzüne katan fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarına bir destek de ticari araç çalışanlarından ve sahiplerinden geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet etmek için il valiliğimize müracaat ettik. Onay aldık. 50 tane kamu hastanesinin önüne nöbet araçlarımızı yazdık. Arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla çalışıyor. Kısıtlamanın olduğu günlerde taksilerimiz ücretsiz hizmet verecek. Sağlık çalışanı, çalıştığına dair bir belge ya da kimlik kartını gösterirse buradaki arkadaşlarımız istediği adreslere ulaşımını sağlayacaklar. Uygulama şu anda 3 gün devam edecek. Elimizden geldiği kadar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. BiTaksi uygulaması hafta içi ve hafta sonu uygulamayı indiren taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz götürecekler" dedi.

"SAĞLIKÇILARIMIZA DEĞER"

Nöbetten çıkan Naz Alibaşoğlu, "Çok düşünceli bir yaklaşım bu. Mağdur oluyorduk. Saatlerce metrobüs bekliyorduk. Bu yüzden çok avantajlı bir şey oldu. Sokağa çıkma yasağı olduğu müddetçe devam ederse güzel olur" diye konuştu. Alibaşoğlu'nu adresine götürecek olan taksici Mehmet Taze ise, "Bu uygulamayı çok beğendik. Severek isteyerek yapıyoruz. Sağlıkçımıza değer. Gönüllü olarak ücretsiz olarak ulaşımlarını sağlayacağız" dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Enes Uzeli de "Uygulamadan dün haberim oldu. Hastanemizin kağıdıyla beraber eve gideceğim. Gayet güzel bir uygulama. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde işimizi kolaylaştırmış oldu" diye konuştu.