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İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı

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İstanbul Karaköy'de, tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, seferlerde aksama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Tophane’de saat 10.30 sıralarında Aksaray’dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Tramvay hattı 2 yönlü durduruldu.

Kazayı gören bir vatandaş, "Kaza şöyle oldu; araç aradan aniden geldi. Tramvayla çarpıştı. Sürücü de araya sıkıştı. 15-20 dakika da zor çıkardılar. Ama sürücü de bir şey yok. Hastaneye götürdüler. Şuradan ani dönüş yaptı. Tramvay görmedi. 1 yaralı var. Durumu iyi çok bir şeyi yok. Çıkardılar hastaneye götürdüler" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi. 

İstanbul Karaköy'de, tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, seferlerde aksama yaşandı.

DHA/İHA

Etiketler karaköy tramvay hattı kamyonet
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