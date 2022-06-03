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İstanbul'daki camiden çalınan tarihi eser, Türkiye'ye iade edildi

İstanbul'daki camiden çalınan tarihi eser, Türkiye'ye iade edildi

İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'nden çalınan ve yurt dışına kaçırılan ''El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ'' kitabesi Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi kitabe, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021 tarihinde kitabenin satışı için açık artırma ile müzayede gerçekleştirildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturma ile kaçak yollardan yurt dışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tarihi kitabenin Türkiye'ye iade edilmesi için iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi.

Hollanda, Türkiye’nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi.  'Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda’ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe, Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Tarihi kitabe, ilerleyen günlerde Türkiye'ye getirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilecek. 

DHA

Etiketler şile bozgoca camii kitabe
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