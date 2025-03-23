İstanbul'daki gösterilerde polisin üzerine asit atıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki protestolarda bir polis memurunun üzerine "asit" atıldığını söyleyip, eriyen polis memurunun üniformasının videosunu yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de bu gece göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun üzerine asit atıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya asitle eriyen polis memurunun kıyafetine dair görüntüyü de sosyal medyadan paylaşırken “Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler” ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o açıklaması:

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.