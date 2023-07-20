İşte Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizi kararı sonrasında işte Dolar, Euro ve altının ilk tepkisi bu oldu.

Yeni haftaya da zirvede başlayan ve Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyelere imzasını atan piyasaların dört gözle beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı açıklandı.

TCMB Para Polikası Kurulu bugün toplandı ve Temmuz ayı için politika faiz kararını açıkladı.

Buna göre Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltti. Ancak faiz artışı yine beklentilerin altında kaldı.

AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceğini tahmin ediyordu.

PPK'nin karar metninde, kurulun fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği ifade edildi. Para Politikası Kurulu, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi..

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı 27 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltmişti.

Bu hafta içerisinde Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Türk Lirası (TL) dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. 14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kurunun, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna devralmasının ardından yükselişi hızlandı.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,84 TL'den başlayan Dolar 26,94 TL'den,

30,15 TL'den başlayan Euro 30,23 TL'den,

34,86 TL'den başlayan Sterlin 34,82 TL'den,

19,30 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,36 TL'den işlem görüyor.