İşte FETÖ'nün yeni yalanı... Böyle karalıyorlar

Uluslararası arenada Türkiye karşıtı bir dil oluşturma çabalarını sürdüren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, son olarak "Darbe girişiminin ardından 18 bin sivil kadının cezaevlerine yanlarındaki 668 bebekle konulduğu" iddiasını yaymaya çalışıyor.



Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, ceza infaz kurumlarında adli suçlar ve terör örgütü üyeliğinden bulunan kadınların yanında toplam 625 çocuk bulunuyor. Bunların 124'ünü FETÖ'den hükümlü kadınların çocukları oluşturuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından özellikle sosyal medyada başlattığı kara propaganda faaliyetleri dikkati çekiyor.

FETÖ ile bağlantılı birçok hesaptan yapılan gerçek dışı paylaşımlarla Türkiye'yi karalamaya çalışan terör örgütü üyeleri bu defa da "Darbe girişiminin ardından cezaevinde 668 bebek olduğu" iddiasıyla algı oluşturmaya çalışıyor.

FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen "668babies.org", "magduriyetler.com", "stockholmcf.org" gibi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "darbe girişiminin ardından 18 bin sivil kadının cezaevlerine yanlarındaki 668 bebekle konulduğu" iddiası yayılmak isteniyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bununla ilgili Türkçe ve İngilizce "hastag" oluşturan FETÖ üyeleri, özellikle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu iddiaları içeren mesajlara hız verdi.

Bununla ilgili karikatür ve fotoğrafları da sosyal medya üzerinden yayarak iddialarına inandırıcılık katmaya çalışan terör örgütü üyeleri, "gözaltı sırasında işkence yapıldığı" paylaşımlarıyla da bir başka gerçek dışı algıyı yaymaya çalışıyor.

Uluslararası arenada Türkiye karşıtı bir dil oluşturmaya çaba gösteren FETÖ, bu amaca ulaşmak için yurt içinde siyasi oluşumlarla diğer terör örgütleri, yurt dışında ise Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı hareket eden tüm oluşumlarla birlikte hareket ediyor. Terör örgütü, mensuplarını kendi gerçekliklerinde tutma ve içindeki muhalifleri de bu gerçekliğe inandırmaya yönelik propaganda çalışmalarına devam ediyor.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Edinilen bilgiye göre, FETÖ tarafından yayılmaya çalışılan söz konusu iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor.

Adli süreçlerde CMK'nın ilgili maddesi uyarınca gözaltına alınan FETÖ üyeleri sağlıkkontrolünden geçiriliyor. Herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması veya adli mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumları hekim raporlarıyla tespit ediliyor.

Cezaevindeki kadınların beraberindeki çocuklar

Resmi verilere göre, ceza infaz kurumlarında adli suçlar ve terör örgütü üyeliğinden tutuklu/hükümlü kadınların beraberinde 0-6 yaş grubunda toplam 625 çocuk bulunuyor. Bunların 450'sini adli suçlardan tutuklanan veya hüküm giyen kadınların çocukları oluştururken terör örgütü DEAŞ üyeliğinden cezaevine giren kadınların beraberinde 25, terör örgütü MKP üyeliğinden hüküm giyen kadınların beraberinde bir, terör örgütüPKK/KCK üyeliğinden cezaevinde bulunan kadınların beraberinde 25 çocuk bulunuyor. FETÖ üyeliğinden cezaevinde bulunan kadınların yanında ise 124 çocuk yer alıyor.

Ceza infaz kurumlarındaki kadınların beraberindeki çocukların yaş gruplarına göre dağılımını 0-1 yaş arası 34, 1-2 yaş arası 161, 2-3 yaş arası 129, 3-4 yaş arası 111, 4-5 yaş arası 90, 5-6 yaş arası 100 çocuk oluşturuyor.