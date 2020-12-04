İstismardan tutuklanan şeyhe kan donduran suçlama

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 12 yaşındaki çocuğu istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah hakkındaki yeni gelişmeleri köşesine taşıdı.

Sakarya'daki davaya yaşadığı Çorum'dan Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi Sistemi yoluyla katılan 12 yaşındaki çocuk Y.Y.'nın Şeyh Fatih Nurullah hakkında anlattıkları kan dondurdu.

Küçük çocuk, "Bana Ayşe ismiyle seslendi. Adımı karıştırdı sandım. Nurullah, 'Sana Hazreti Ayşe'nin adını verdim, rüyamda melekler seni bana nikahladı' dedi ve öptü pantolonunu çıkardı" dedi.

İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki yazısı şöyle:

Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Şeyh Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor.

Türkiye'nin konuştuğu bu davanın ilk duruşması, 13 Kasım'da görüldü. Y.A. ve ailesi Çorum'da yaşadıkları için davaya Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi Sistemi yoluyla katıldı. Bir psikolog eşliğinde 44 dakika boyunca ifade veren mağdur Y.A.'nın anlatımları günler sonra çözülerek, dava dosyasına girdi.

İSTİSMAR 1 YIL ÖNCE

Y.A., ifadesinde küçüklüğünden beri Fatih Nurullah'ın dergahına gittiğini kaydediyor. Sakarya Kuzuluk'ta meydana gelen tecavüz girişiminden bir yıl önce tarikatın Kasımpaşa'daki merkezinde ve Avcılar Tahtakale'deki dergahında da cinsel istismara uğradığını söylüyor.

İlk istismar Avcılar'da yaşandı.

Fatih Nurullah, geçen yıl Avcılar'a geldiğinde bitişikte evleri olan Y.A.'ya “Vakfa gelir misin? Ben geldim” diye mesaj gönderdi.

Y.A., şöyle devam ediyor:

“Ben geldim” diyerek, çağırıyordu. Annemden izin alıp kardeşimle gittim. Kardeşim erkeklerin yanında kaldı. Beni yukarıya çağırdı. Bir şey diyecek diye o aceleyle çıktığımda bana ‘Ayşe' ismiyle seslendi. Ben bir şaşırdım. Ya beni karıştırıyor dedim. Aniden öpme oldu. 15 saniye sürdü. Afalladım. Bir çocuk olarak ne yaptığını öğrenmeye çalıştım.”

Y.A., Kasımpaşa'daki merkezde de istismara uğradığını savunarak, “Annem odasına gelmiyordu. Kardeşim giriyordu. Kardeşim çıkınca öpüyordu. Odada 2-3 kişi oluyordu. Onlara çıkmasını söylüyordu. Kötü amaçlı olduğunu anlayamadım” diyor.

‘BANA AYŞE DİYE SESLENDİ'

Y.A., geçen mart ayında Fatih Nurullah'ın Sakarya Kuzuluk'taki villasına gittiklerini kaydediyor. Y.A.'ya göre 10 Mart'ta kendisini çağıran Nurullah, “Sana Hazreti Ayşe'nin adını verdim, rüyamda melekler seni bana nikahladı” dedi.

Devamını Y.A. şu şekilde anlatıyor:

“Yine Ayşe diye seslendi. ‘Neden Ayşe dediğimi biliyor musun?' dedi. ‘Bilmiyorum. Size soracaktım efendim' dedim. ‘Sana Hazreti Ayşe'nin ismini verdim. Onun hayatından örnek al. O da küçük yaşta evlenmiş. Evlenince zaten değeri anlaşılmış, güçlü biridir' dedi. Aşağıya inip bir telefon bulup hayatını okumamı söyledi. Okudum. Yukarıya çıktım. ‘Bana anlat' dedi. Hazreti Ayşe'nin hayatını özetledim. ‘Seni rüyamda gördüm' dedi. ‘Nasıl gördünüz' dedim. Dizine oturttu. ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahlıyordu. Seni bana veriyorlardı. İlk öpme orada oldu.”

TECAVÜZ GİRİŞİMİ

Fatih Nurullah, 17 Mart'ta saat 21.30'da Y.A.'yı odaya çağırdı.

Kız içeriye girdiğinde kapıyı kilitledi.

İddiaya göre, Y.A.'nın pantolonunu çıkararak, tecavüze kalkıştı.

Y.A., şunları söylüyor:

“Kurtulmaya çalıştım. Birine anlatırsan anneni öldürür ve babanı işinden ederim. Sizi sokağa atarım gibi tehditte bulundu. ‘Sana doğum gününde her istediğini alacağım, kimseye anlatma, tamam mı?' dedi. Söz verdim. Bana para verdi. Kapıyı açtı.”

İstismar gecesi bitmedi.

Y.A. devam ediyor:

“Fatih Nurullah, gece 04.30 civarında sabah namazına inerken, yanıma geldi. Salonda yatıyordum. Pantolonumu açtığı an uyandım. ‘Uyuyor musun?' dedi. Belki değişik şeyler yapar diye susup uyuma taklidi yaptım. Gücüm yetmez diye düşündüm. Bir de evde misafirler vardı. Aşağıda dervişler Fatih efendinin namazı kıldırmasını bekliyordu. Sustum ve bekledim sadece.”

Y.A. Sakarya'dan ayrıldıkları gün Fatih Nurullah tarafından ailece odaya davet edildi. Ardından Y.A.'nın yalnız gelmesini istedi. Çocuğa “Gidersen buna nasıl dayanacağım, bir daha benden kaçma” dedi. Ardından…

BİR ÇOCUK DAHA VAR

Y.A.'nın iddiasına göre…

Sakarya'da, 10 yaşındaki bir kız da Fatih Nurullah tarafından istismar edildi.

Y.A. anlatıyor: “Çay götürdük ikimiz. Fatih efendi, ‘Aşağıya inip bana bir şey getirir misin' dedi. Ben aşağıya indim. Sonradan kız bana, ‘Sen gittikten sonra Fatih efendi beni kucağına oturttu, öptü' dedi. Güzel bir şey sanmış bunu. Adı, N. idi.”

MAHALLELİ İSYANDA

Bu arada, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nin sakinleri, Pir Hüsamettin Sokak'ta yer alan Fatih Nurullah'a ait Gülzari Mualla Vakfı'na ait binanın hukuka aykırı şekilde inşa edildiğini savunarak, yıkılmasını istedi.

Mahallelinin İstanbul Valiliği'ne sunduğu dilekçede şöyle deniyor:

“Mahalle sakinleri olarak bu binadaki faaliyetler ve burada yaşananlar bizleri, ailemizi ve geleceğimizi oluşturan çocuklarımızı endişelendirmektedir. Nurullah'ın cinsel saldırı nedeniyle tutuklanmış olması endişemizi somutlaştırmaktadır. Bu yapının ruhsatsız ve kaçak yapı olduğu öğrenilmiştir. Taşınmazın vereceği mahallemize vereceği zararın önlenmesi için gerekenin yapılmasını arz ederiz.”

