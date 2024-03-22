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İYİ Parti'den istifa eden 300 kişiden CHP'ye destek

İYİ Parti'den istifa eden 300 kişiden CHP'ye destek
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Çanakkale'de İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık 300 kişi, CHP'nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek'e destek vereceklerini açıkladı.

İYİ Parti'de 31 Mart yerel seçimlerine 'hür ve müstakil' girme kararının ardından başlayan tartışmalar istifalarla devam ediyor.

Çanakkale'de İYİ Parti'den istifa edenler buluştu ve CHP'nin adayı Muharrem Erkek'e destek açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına olan inancımızla, Muharrem Erkek'i destekliyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifanın ardından geçtiğimiz hafta İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti.

Etiketler iyi parti aday destek
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