İzmir'de maske takmak zorunlu oldu

İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu,1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. İlimizin tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

ZORUNLU ALANLAR AÇIKLANDI

İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmanın zorunlu olduğu il merkezinin yanı sıra 30 ilçenin isimlerini, internet sitesinden açıkladı. Valiliğin sitesindeki, 'http://www.izmir.gov.tr/maske-takilmasi-konusunda-ek-kararlar-alindi' adresinden yayınlanan listede yer alan cadde ve alanlara maskesiz çıkılamayacak.

KOCAELİ

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre koronavirüs salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanımı zorunlu olacak. Maske takmayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesilecek.

Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verildiği duyuruldu.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bundan önce alınmış olan tüm Hıfzıssıhha Kurul kararlarında kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, pazaryerleri, marketler, AVM, berber ve kuaförler, taksiler vs. gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceği belirtilmişti. 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020/ 03 sayılı Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarının 1. maddesi gereği; 20.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm eski tedbirlere ilave olarak koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlimiz genelinde açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edilmesine izin verildi. konuyla ilgili ise, "Tam boyu 5 (beş) metre ve altındaki tekneler için tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 5 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 3 kişi, tam boyu 10 (on) metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu sürece 'maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması' kaydı ile faaliyette bulunmalarına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.