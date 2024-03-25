İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.

AA