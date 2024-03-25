  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği bildirildi.

AA

Etiketler izmir vapur seferleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Dolar, Euro ve altın seçim haftasında yine yükselişte Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Türk gemisi 139 mülteciyi kurtardı! Filmleri aratmayan görüntüler Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Fazla kilolarından kurtulan Nurgül Yeşilçay'dan 30 günde 17 kilo yalanlaması Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu AK Parti emekliye seyyanen zam için son noktayı koydu Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı taarruz emri deşifre edildi Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Türk bayraklarını kesip yere attılar! Tepkiler çığ gibi büyüdü Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı