İzmir'de yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.
Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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