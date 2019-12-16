İzmir'deki İris Gölü de mi imara açılıyor ?

Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün define iddiaları sonrası kurutulmasının ardından bu kez İris Gölü için tartışma yaşanıyor.

İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan İris Göl'ün suyunun kanallar aracılığıyla tahliye edilerek, bölgenin imara açılacağı ileri sürüldü.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen İris Gölü, nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuşun da üreme alanı olduğu belirtiliyor.

1978 YILINDA DA KANAL AÇILDI

1978'li yıllarda göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı.

Ancak zaman içerisinde kendini yenileyen İris, doğal yapısını korumayı başardı.

Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici, "Henüz geç kalınmış değil. Bu kanalların acilen önünün kapatılması ve su tutma kapasitesinin düşmemesi sağlanmalı. Dipsiz Göl'ü altında hazine var diye kuruttular. Oradaki gözle görülen görülmeyen bir sürü canlıyı öldürdüler. Biz buranın da kaderinin aynı olmasını istemiyoruz. O nedenle burası Dipsiz Göl olmasın. İris Gölü'nü koruyalım" diye konuştu.

Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan İris Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındırıyor.