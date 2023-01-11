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Kaçak göçmenlerin kaldığı 47 ev yıkıldı

Kaçak göçmenlerin kaldığı 47 ev yıkıldı
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Van'ın Özalp ilçesinde, kaçak göçmenlerin barındığı 47 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Göçmen kaçaklığı ile mücadelesini sürdüren  İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, kaçak göçmenlerin daha önce barındığı ilçe merkezinde  50 metruk yapının olduğunu belirledi. Bunun üzerine, ilçede 'şok ev' olarak tabir edilen 50 metruk yapıdan 47'si jandarma ekipleri nezaretinde belediye tarafından yıkıldı. 

DHA

Etiketler van özalp kaçak göçmen metruk bina
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