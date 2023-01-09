Kaçak yapı sahiplerine de seçim müjdesi: İmar affı geliyor!

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde "seçim müjdelerini" sıralayan iktidar şimdi de yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek imar affına hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İzmir İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'ne katıldı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında hayatını kaybedenleri rahmetle anan Destici, depremin yaralarını devletin güçlü bir şekilde sardığına dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İzmir Depreminde zarar gören binaların çoğu kaçak olarak yapılan ancak AKP'nin çıkardığı imar affı ile yasalaşan binalar olmuştu. Hal böyleyken, Destici'nin önce depremzedeleri anması ve depreme dikkat çekmesi sonra ise imar affını bir müjde olarak sunması kafalarda karışıklık yarattı.

İMAR BARIŞI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİK

Sözleşmeli ve kadroya geçmeyi bekleyenlerin yanı sıra taşeronda çalışanların kadroya geçirilmesi ve haksızlığın giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, İmar Barışı için kanun teklifi verdiklerini belirtip, "İmar barışı için kanun teklifi verdik. 2017 yılında çıkan imar barışında haksız gerekçelerle 3 milyon vatandaşımız faydalanamadı. Bunlar aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla yapıyor. Bunlar yapı kayıt mağdurları. Verdiğimiz kanun teklifinde şart koyduk. Özel mülk olacak, deprem riski taşımayacak. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik, çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. CHP'li belediyeler bize laf söylemeye çalışıyor. Hadi oradan. İzmir'de yüz binlerce kaçak bina var neden yıkmıyorsun? İstanbul'da 800 bin, Ankara'da 300 bin kaçak bina var neden yıkmıyorsun? Büyükşehir belediyeleri hem göz yumuyor hem yıkmıyor hem parasını alıyor sonra şikayet ediyor. Sen şikayet makamı değil, icraat makamısın. Ekstra bir rant yoksa devlet bunu kazandırmalıdır. Bu da devletin, milletin kazancıdır. Yıkmak kolay, yapmak zor. Kanuna uymamışsa, kendi açısından farklı bir rant elde etmişse ona müsaade edilmesin. Garibanın, mağdurun evini başına yıkma. Vergi sistemi yeniden düzenlenmeli. Vergi geliri olandan alınır" diye konuştu.