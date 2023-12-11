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Kadınlara 4 bin TL destek iddiasına yalanlama

Kadınlara 4 bin TL destek iddiasına yalanlama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk.

Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen ‘tıklanma’ amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız.

Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlemeden kullanmamanızı rica ederiz."

Etiketler aile bakanlık açıklama yardım
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