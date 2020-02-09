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  3. 09 Şubat 2020 18:18

Kafede korkutan yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir kafede başlayan yangın kısa sürede binaların çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kafede korkutan yangın
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İstanbul Üsküdar’da bir kafenin çatısında başlayan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak üzerinde bulunan iki katlı kafenin çatısında çıktı. Alevler kısa sürede kafenin etrafındaki binaların çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle kafe çalışanları yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binalarda hasar meydana geldi.

DHA

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yangın , kafe
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