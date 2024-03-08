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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Kahramanmaraş'ın Kumarlı bölgesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin derinliğinin ise 5 kilometre olduğu kayıtlara geçti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler kahramanmaraş deprem deprem oldu kahramanmaraş'ta deprem
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