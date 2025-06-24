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Kamu işçileri için ikinci zam teklifi geliyor! Bakan tarih verdi

Kamu işçileri için ikinci zam teklifi geliyor! Bakan tarih verdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisi için zam teklifini bu hafta içerisinde işçi tarafına ileteceklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) 33'üncü yıl dönümü programına katıldı. Buradaki programın ardından Işıkhan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"Bu hafta içerisinde de ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz"

Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam ettiğini belirterek, TÜİS aracılığıyla ilk teklifi geçen hafta TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduklarını hatırlattı. Işıkhan, "Bu hafta içerisinde de İnşallah ikinci teklifimizi TÜHİS aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz. Daha sonraki süreci de yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geldiğimiz nokta bu. Özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik ve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu süreç İnşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlilerinin taleplerini Ağustos ayında masaya yatıracağız"

Kamu-Sen'in talepleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Işıkhan, "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.

İşçi kesiminin talebi ne?

TÜHİS'in işveren tarafını temsilen ilk zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 olmuştu. Ancak bu teklif sendikaları hayal kırıklığına uğrattı.

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.

Buna göre; 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılması istenmişti.

Takip eden dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı talep edilmişti.

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Etiketler kamu işçisi tühis 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
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